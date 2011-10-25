Пискун: дело Тимошенко могли «воскресить» из-за Лазаренко

Основанием для возобновления уголовного дела против экс-премьера Юлии Тимошенко по деятельности "ЕЭСУ" может быть дело Павла Лазаренко в Америке.

Об этом заявил экс-генпрокурор Святослав Пискун в эфире 5 канала, комментируя решение генпрокурора об отмене постановления о закрытии уголовного дела против Тимошенко относительно деятельности возглавляемых ею в свое время "ЕЭСУ".

"Генеральный прокурор Украины хочет проверить, что было недорасследовано в этом деле", - отметил Пискун.

По его словам, основанием для возобновления дела "является то, что тогда не было решения по Лазаренко в Америке и было неизвестно, в какой ипостаси там будет выступать Юлия Тимошенко".

"Сегодня мы знаем, что есть уже приговор, и я думаю, что по этим обстоятельствам генпрокурор хочет проверить то закрытое уголовное дело, и имеет на это абсолютное право", - отметил экс-генпрокурор.

Ранее Пискун заявил, что сам посоветовал действующему генпрокурору Виктору Пшонке восстановить закрытое ним уголовное дело против экс-премьера Юлии Тимошенко.

Украинская правда