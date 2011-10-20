Кернес замахнулся на перспективу: эффект оценят через 20 лет

В Харькове создан экспертный совет по подготовке Стратегии развития города до 2030 года.

Как сообщили УНИАН в Харьковском горсовете, на расширенном заседании рабочей группы по подготовке стратегии Харьковский городской голова Геннадий КЕРНЕС подчеркнул, что главная цель города на перспективу - обеспечение его социально-экономического роста, повышение качества жизни горожан, а также – расширение международных связей Харькова.

«Мы ориентируемся на опыт ведущих европейских городов, которым удалось превратить свое имя в синоним процветания, комфорта и динамичного роста», - заявил Г.КЕРНЕС.

По его мнению, главным критерием достижения стратегической цели остается вхождение Харькова к 2030 году в рейтинг «Топ-100» городов мира.

Кроме того, на заседании рабочей группы Харьковская национальная академия городского хозяйства была определена базовым высшим учебным заведением, которое будет аккумулировать научный потенциал харьковских вузов для разработки стратегии.

Также члены рабочей группы предложили проект технического задания по подготовке стратегии, в обсуждении которого могут принять участие все харьковчане.