Тейшейра: Европа не могла представить того, что произошло в Украине

Посол Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА уверен, что Украина не может продолжать жить в условиях, которые лишь кажутся демократическими. Об этом дипломат заявил в интервью журналу Weekly.uа.

Комментируя решение суда по делу Юлии ТИМОШЕНКО, посол отметил, что в Украине действует устаревшее законодательство, и именно по нему был вынесен приговор экс-премьеру. «В Украине до сих пор существует законодательство времен СССР, которое не адаптировано к условиям демократической страны. Менять его нужно было уже давно», - сказал посол.

Ж.ТЕЙШЕЙРА заявил, что в Европе крайне удивлены тем, что сейчас происходит в Украине. «Полтора года назад, когда к власти пришло новое правительство, невозможно было даже представить некоторые события, которые произошли», - отметил дипломат.

После того, как сорвался визит украинского Президента в Брюссель, посол не стал прогнозировать, состоится ли запланированный саммит Украина–ЕС. «Я сейчас не хочу говорить, состоится саммит или нет. Скажу лишь, что в рамках нынешнего диалога с Украиной саммит Украина-ЕС запланирован на конец 2011 года. Но никто не может знать, что случится завтра, - сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА. – Мы не можем предусмотреть развитие событий в Украине. Но надеемся, что работа, которую мы провели, даст свои результаты и переговоры относительно данного соглашения завершатся».

Отвечая на вопрос, не перечеркнет ли украинскую евроинтеграцию подписание договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ, Ж.ТЕЙШЕЙРА ответил: «Процесс переговоров относительно соглашения об ассоциации с ЕС начался по просьбе украинской стороны. В прошлом году после президентских выборов новая власть заявила о том, что придерживается предыдущих целей, и даже был принят специальный закон, согласно которому евроинтеграция названа приоритетом внешней политики Украины. Украинская власть суверенна и может принять любое решение, которое считает целесообразным. И она ответственна лишь перед народом Украины».