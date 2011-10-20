Бала: оппозиция без Тимошенко напоминает детсад без воспитательницы

Главной проблемой украинской оппозиции всех времен является неготовность вести конструктивную предметную дискуссию, и без лидера фракции «БЮТ-Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО оппозиция может скатиться на маргинес.

Так директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА прокомментировал УНИАН нынешний формат политической дискуссии со стороны оппозиции.

По словам эксперта, «оппозиция без Ю.ТИМОШЕНКО напоминает группу в детском саду без воспитательницы – нет ни адекватной инициативы, ни внутренней логики действий, ни стратегии, ни тактики. Самое печальное для Ю.ТИМОШЕНКО то, что именно ее ближайшее окружение демонстрирует неготовность к эффективной коммуникации».

В.БАЛА отметил, что в оппозиции «одними из немногих, отрабатывающих свой мандат, сегодня являются Григорий НЕМЫРЯ, полностью закрывающий международное направление в БЮТ, Наталия КОРОЛЕВСКАЯ и Николай ТОМЕНКО, которые закрывают информационные дыры в текущем позиционировании. При этом со стороны т.н. «старых» членов команды Ю.ТИМОШЕНКО в их адрес звучат двухзначные намеки и обвинения в попытках формирования собственного политического имиджа. А без них – БЮТовская оппозиция постепенно скатывается на маргинес или отдает свои голоса Арсению ЯЦЕНЮКУ».

По мнению В.БАЛЫ, главной проблемой украинской оппозиции всех времен является неготовность вести конструктивную предметную дискуссию.

«Начиная с 2002 года, украинская оппозиция болеет одной и той же болезнью – деструктивностью, популизмом и неготовностью вести идеологическую предметную дискуссию. Причем, это касается как оппозиции в исполнении кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО, оппозиции в лице Партии регионов формата 2005 года, так и нынешней оппозиции. При этом любые конструктивные формы общественной дискуссии оппозицией воспринимаются как соглашательство и попытки наладить контакты с властью», - считает директор АМС.