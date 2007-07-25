Томенко: скорее Днепр изменит своё течение, чем БЮТ возьмёт людей Черновецкого

Заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО утверждает, что Блок Юлии Тимошенко не собирается включать в свой избирательный список людей из команды мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя информацию ряда СМИ о якобы намерении БЮТ, “Нашей Украины – Народной самообороны” и Партии регионов включить в свои избирательные списки на досрочных выборах в Верховную Раду людей из команды Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Скорее Днепр изменит свое течение, чем кто-то из команды ЧЕРНОВЕЦКОГО будет в списках БЮТ”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что БЮТ с первого дня после выборов-2006 находится в жесткой оппозиции к нынешнему мэру столицы. Кроме того, сказал Н.ТОМЕНКО, БЮТ сделает все возможное, чтобы как можно скорее, уже в 2008 году, “освободить Киев от ЧЕРНОВЕЦКОГО”.

Комментируя возможность включения людей, входящих в команду мэра столицы, в список Партии регионов, заместитель лидера БЮТ отметил, что “это вполне логично”. Он объяснил это тем, что именно представители Партии регионов являются основой большинства Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в Киевсовете.

Говоря о “Нашей Украине”, Н.ТОМЕНКО отметил, что и раньше кое-кто из родственников людей из команды мэра Киева входили в эту политическую силу. При этом он считает “очень странным”, если эти люди снова появятся в избирательных списках “Нашей Украины”, учитывая призывы Президента очистить парламент “от политических родственников”.