Вопрос Тимошенко – это не вопрос уважения к Украине

Европейский Союз считает, что вопрос о привлечении бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО к уголовной ответственности не является вопросам уважения или неуважения к руководству Украины.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил высокопоставленный источник в дипломатических кругах ЕС, комментируя заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА западным СМИ.

“Для нас это не вопрос уважения к украинскому руководству, это проблема функционирования юстиции, проведения честного, независимого, прозрачного судебного процесса по международным стандартам”, - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что ЕС и в дальнейшем готов продолжать переговоры с Украиной на техническом уровне относительно заключения соглашения об ассоциации, и следующий раунд таких переговоров состоится на будущей неделе в Киеве.

“Украина – очень важный партнер для нас, однако фундаментальные принципы должны уважаться”, - подчеркнул дипломат.

Именно этим он объяснил решение ЕС отложить визит В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель до более благоприятных времен.

“О чем бы мы могли говорить сейчас? Только еще и еще раз напоминать о том, что уже было сказано публично о демократии, верховенстве права и честном судебном процессе?” - спросил дипломат.

При этом, по его словам, главной целью встреч с В.ЯНУКОВИЧЕМ было решить основные проблемные вопросы, которые еще остались в рамках переговоров о соглашении об ассоциации с Украиной.

Как сообщал УНИАН, вчера президенты Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ и Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ вместе с Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности ЕС Кэтрин ЭШТОН решили отложить визит В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель до “более благоприятных времен”.