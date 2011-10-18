Европейская комиссия: Украина и ЕС должны продолжать сотрудничество

Европейская комиссия заявляет о необходимости дальнейшего продолжения сотрудничества Киева и Брюсселя. Об этом сообщают "Подробности"со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжаем работать с Украиной. Диалог должен продолжаться, сотрудничество должно продолжаться – это в наших общих интересах, это принесет выгоды обеим сторонам", - заявила во вторник в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Каролина Коттова.

Говоря об отмене визита, представитель ЕК подтвердила озвученную ранее информацию о причинах такого решения и отметила, что такое решение было принято по результатам двусторонних контактов между Киевом и Брюсселем, так как "это будет лучше для отношений Украины и ЕС". "Мы ждем продолжения нашего диалога", - вновь подчеркнула Коттова.

Отвечая на вопрос о перспективах подписания Соглашения об ассоциации, представитель ЕК напомнила позицию Верховного представителя ЕС Кэтрин Эштон, которая "четко сказала, что предложение остается в силе и будет продолжать оставаться".

"Мы остаемся преданными нашему сотрудничеству с Украиной и продолжаем тесно работать на техническом уровне. В отношении подписания, то это будет зависеть, соблюдаются ли ценности, о которых я говорила", - сказала она.

По словам Коттовой, в Брюсселе "ждут другой возможности" для приезда Януковича.