Премьер Канады написал Януковичу письмо о Тимошенко

Премьер-министр Канады Стивен ХАРПЕР обеспокоен политической подоплекой преследования лидера партии "Батьківщина", экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом идет речь в письме С.ХАРПЕРА к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, сообщает сатй Ю.ТИМОШЕНКО.

"Украина и Канада имеют особые партнерские отношения, которые формировались поколениями украинских мигрантов в Канаде. Поэтому я глубоко обеспокоен последними событиями в Вашей стране, в частности очевидной политической мотивированностью судебного процесса против бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО", - отметил С.ХАРПЕР.

Премьер-министр Канады отметил, что, по оценкам многочисленных международных экспертов, судебный процесс против Ю.ТИМОШЕНКО не соответствует общепринятым нормам надлежащей правовой процедуры и справедливости.

"Канада убеждена, что справедливая и независимая судебная система является важной составляющей демократического управления. Как Вы помните, во время нашей совместной пресс-конференции в Киеве в октябре 2010 года я призывал Украину крепко придерживаться ее преданности демократии. Я не могу переоценить потенциальные негативные последствия текущего судебного процесса против Юлии ТИМОШЕНКО как для дальнейших отношений Украины с Канадой, так и для долгосрочного демократического развития Вашей страны", - говорится в письме.

"Наши положительные двусторонние отношения с момента обретения Украиной независимости базировались на общем уважении к демократии, правам человека и верховенству права. Канада остается решительным сторонником усилий по построению мирной, демократической и богатой Украины. Мы будем продолжать сотрудничать с Украиной ради достижения этой цели", - заверил С.ХАРПЕР.