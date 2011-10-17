МИД не комментирует информацию об отмене визита Януковича в Брюссель
17:17, 17 октября 2011Политика
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Информация от Волошина
Министерство иностранных дел Украины не комментирует информацию о якобы отмене визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель 20 октября.
Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.
Как сообщал УНИАН, ранее некоторые СМИ сообщали, что В.ЯНУКОВИЧ решил отменить свой визит в Брюссель, поскольку запланированные переговоры с руководством Европейского Союза будут посвящены, преимущественно, обсуждению темы заключения экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
Сегодня глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН заявил, что В.ЯНУКОВИЧ может посетить с визитом Брюссель в первой половине дня 20 октября.
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