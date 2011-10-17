Сегодня суд допросит очередных свидетелей по делу Луценко

Сегодня в 9.15 утра Печерский районный суд города Киева в составе трех судей под председательством судьи Сергея ВОВКА продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Народная самооборона».

В сообщении напоминается, что суд продолжает допрос свидетелей со стороны обвинения, уже допрошены 17 из 148 свидетелей по делу со стороны обвинения.

На прошедшем судебном заседании 14 октября 2011 года были допрошены три свидетеля.

Председательствующий судья С.ВОВК отклонил ходатайство Ю.ЛУЦЕНКО о предварительном объявлении приглашенных на следующие судебные заседания свидетелей для надлежащей подготовки команды защиты к допросам.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его содержат в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, приведшее к тяжелым последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.