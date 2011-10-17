Политолог: то, чего хочет Литвин, не означает, что этого хочет Украина

Говорить о том, что Украина изменяет интеграционный вектор, пока еще преждевременно. Такое мнение выразил директор Украинского института публичной политики Виктор Чумак, комментируя заявление спикера парламента Владимира Литвина о том, что Украина может присоединиться к Таможенному союзу в связи с критикой власти со стороны Евросоюза.

"То что этого хочет Литвин, вовсе не значит, что этого хочет Украина. Согласно последним данным социологических исследований, большинство украинцев поддерживают подписание соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - отметил политолог, передает Лигабизнесинформ со ссылкой на УНН.

В то же время он не исключает, что Украина может отказаться от Таможенного союза в интересах Единого экономического пространства.

"Если Украина и в дальнейшем будет продолжать игнорировать предупреждения Европейского Союза относительно дела Тимошенко, то в этом случае ЕС, если и согласится на подписание соглашения об ассоциации, наверно отложит ратификацию данного документа. В этом контексте заявление Литвина можно рассматривать как пробную пулю для "прощупывания" реакции государства", - подчеркнул Чумак.

"И у власти в этом случае будет прекрасное "оправдание" для общества: видите - мы все делали для интеграции в ЕС, а Европа нас не захотела", - заметил эксперт.

Ранее председатель Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что Украина может отказаться от соглашения об ассоциации с ЕС и избрать Таможенный союз из-за критики в адрес украинской власти со стороны Евросоюза.

Напомним, согласно опросу, проведенному Центром Разумкова с 29 сентября по 4 октября, если бы пришлось делать выбор между вступлением Украины в ЕС или в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, большинство опрошенных (43,7%) отдали бы предпочтение Европе, лишь 30,5% предпочли бы Таможенный союз.