ЕС видит в новом деле Тимошенко продолжение преследований

Европейский Союз принял к сведению новое дело в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Майя КОЩАНЧИЧ.

“Мы приняли к сведению решение Главного следственного управления Службы безопасности Украины возбудить уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО и Павла ЛАЗАРЕНКО за задолженность “Единых энергетических систем Украины”, которая, согласно обвинению, была переведена на Кабинет министров Украины. Мы ждем дополнительных подробностей”, - отмечается в комментарии.

М.КОЩАНЧИЧ отметила, что открытие нового уголовного дела спустя несколько дней после вынесения приговора Ю.ТИМОШЕНКО в рамках процесса, который “не отвечал международным стандартам честности, прозрачности и независимости судебного процесса”, служит признаком избирательного использования правосудия в политически мотивированных преследованиях лидеров оппозиции.

“Мы не ставим под вопрос право на начало уголовного расследования или передачи под суд выдающихся лиц Украины. Наша обеспокоенность не о политиках, она о сути преследования и проведения судебного процесса”, - заявила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС.

Она также отметила, что Евросоюз внимательно будет следить за новым делом в отношении Ю.ТИМОШЕНКО и продолжит настаивать на необходимости привести юридический процесс в соответствие с международными стандартами.

“Как недавно было заявлено Верховным представителем Кэтрин ЭШТОН, в том, как украинская власть в целом будет уважать универсальные ценности и верховенство права, и, в частности, как будут проводиться уголовные дела в отношении членов прежнего правительства, содержится риск глубоких осложнений для двусторонних отношений Украина-ЕС, включая заключение соглашения об ассоциации, наш политический диалог и более тесное сотрудничество”, - подчеркнула М.КОЩАНЧИЧ.