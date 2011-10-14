На деньги однопартийцев Тимошенко открыли памятник Бандере

Памятник проводнику ОУН Степану Бандере торжественно открыт и освящен сегодня, 14 октября, в селе Великоселки Каменка-Бугского района Львовской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской областной организации Всеукраинского объединения “Батькивщина”.

Идея установления и меценатство принадлежит председателю Каменко-Бугской районной организации ВО «Батькивщина» Василию РАДЧУКУ и местным партийцам.

По словам В.РАДЧУКА, в этом селе до сих пор живут ветераны ОУН-УПА, для которых это событие едва не важнейшее за годы независимости Украины. На открытии монумента, кроме ветеранов, присутствовали жители села, ученики и учителя местной школы, возле которой и поставлен памятник.

Как отметил в своем выступлении лидер Львовской «Батькивщины» Роман ИЛЫК, «Степан Бандера возглавил поколение людей – сильных, несокрушимых духом, которые сознательно готовы были отдать жизнь за Украину. Таких, как Роман Шухевич, Ярослав Стецко, Николай Лебидь, Василий Кук и тысячи других, имена которых вписаны в историю ОУН-УПА. Тюрьмы, концлагеря, смертные приговоры – ничто не останавливало их в стремлении жить в свободной, независимой Украине».

По его словам, звание Героя выдающегося украинца не может лишить ни один суд. «Потому что никакими запретами, приговорами и вердиктами невозможно ликвидировать национальную память и патриотизм миллионов украинских граждан. Герои – это те, кто живет в сердцах людей, а не указах президентов», - сказал Р.ИЛЫК.