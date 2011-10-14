Венецианской комиссии понравилось, что Янукович не перехватил инициативу

Венецианская комиссия отнесла к позитиву то, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не вносил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о выборах народных депутатов.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила член Венецианской комиссии Марина СТАВНИЙЧУК.

Она рассказала, что только что завершилось заседание комиссии, на котором, кроме других украинских законопроектов, рассматривался проект закона о выборах народных депутатов, подготовленный рабочей группой во главе с министром юстиции Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

«Как позитив Венецианская комиссия отмечает то, что Президент Украины, действуя в рамках демократических традиций, не перебирал на себя право законодательной инициативы по поводу внесения соответствующего закона», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, Венецианская комиссия назвала правильным то, что Президент только рекомендовал народным депутатам соответствующие наработки рабочей группы.

Она отметила, что это позволит народным депутатам самостоятельно определяться по важным вопросам избирательного законодательства.

Кроме того, по словам М.СТАВНИЙЧУК, Комиссия назвала очень важным то, чтобы законопроект вызывал доверие и стал серьезным фундаментом для легитимности и демократичности будущих парламентских выборов.

Венецианская комиссия отметила, что все вопросы, связанные с вопросом избирательной системы, установления избирательного барьера, другими избирательными процедурами, должны быть предметом широкого политического диалога и основой для достижения компромиссов в целом обществе.

При этом Венецианская комиссия подчеркнула важность участия в этом процессе общественных организаций, которые обеспокоены вопросами выборов.

Также Комиссии понравилось то, что в парламенте есть еще несколько законопроектов, которые связаны с изменениями избирательного законодательства, поскольку это позволит провести широкую дискуссию на парламентской площадке.

Комиссия приветствовала также то, что сегодня на рассмотрении в парламенте находится проект Избирательного кодекса, поскольку считает очень важным кодификацию избирательного законодательства.

«Это дает надежду Комиссии на то, что в ближайшее время Украина завершит работу над Избирательным кодексом, и, в конечном итоге, получит возможность выполнять свои обязательства перед Советом Европы в этом вопросе», - сказала она.