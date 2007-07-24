Тимошенко выиграла суд

Печерский районный суд города Киева запретил Николаю ЗАМКОВЕНКО подавать кандидатуры от БЮТ в окружные и участковые избирательные комиссии. Об этом сообщил на пресс-конференции народный депутат Украины, член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что такое постановление было принято вчера по иску лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО к Верховной Раде Украины и к Н.ЗАМКОВЕНКО.

По словам В.ПИСАРЕНКО, постановлением запрещено Н.ЗАМКОВЕНКО и каким-либо другим лицам, кроме Ю.ТИМОШЕНКО или уполномоченных ею лиц, действовать от имени депутатской фракции БЮТ. В частности, Н.ЗАМКОВЕНКО запрещено “совершать какие-либо действия, отнесенные к исключительной компетенции председателя депутатской фракции ВРУ, в том числе оформлять, подписывать от своего имени и подавать в ЦИК представления депутатской фракции относительно кандидатов в состав окружных те участковых избирательных комиссий”.

В.ПИСАРЕНКО также отметил, что постановлением суда запрещено ЦИК принимать и рассматривать на своем заседании любые документы, если они подписаны Н.ЗАМКОВЕНКО или другими лицами, кроме Ю.ТИМОШЕНКО или уполномоченными ею лицами. Также судом запрещено включать в состав этих комиссий кандидатов, если они не поданы за подписью Ю.ТИМОШЕНКО или уполномоченных ею лиц.

При этом В.ПИСАРЕНКО не исключил того, что Н.ЗАМКОВЕНКО и другие заинтересованные лица могут обратиться с апелляцией в суд на это решение.

Он отметил, что БЮТ готов и дальше в суде защищать свою правоту.

По словам В.ПИСАРЕНКО, вся эта ситуация связана якобы с образованием фракции БЮТ в парламенте, которую возглавил Н.ЗАМКОВЕНКО, с тем, чтобы в избирательные комиссии не были избраны представители оппозиционных сил.

Как сообщал УНИАН, 19 июня в Верховной Раде было объявлено о возобновлении деятельности парламентской фракции БЮТ численностью 14 депутатов, председателем которой был избран Н.ЗАМКОВЕНКО.