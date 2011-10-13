В прокуратуре говорят, что не заводили дело за «ложный обыск» афганцев

В прокуратуре Киева заявляют, что не возбуждали уголовного дела по факту якобы ошибочного обыска в офисе организации воинов-афганцев «Никто кроме нас» и якобы избиения сотрудником налоговой милиции женщины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, группа народных депутатов после появления информации об обыске в офисе организации действительно встречалась сегодня с заместителем прокурора Киева Вячеславом ТРУНОВЫМ.

Во время этой встречи, как отметили в пресс-службе, заместитель генпрокурора принял к сведению информацию депутатов и сказал, что по указанными ими фактами будет назначена проверка, по результатам которой будет приниматься соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, координатор гражданского движения "Общее дело" Александр ДАНИЛЮК, который вместе с народными депутатами Михаилом ВОЛЫНЦЕМ и Сергеем САСОМ был сегодня в прокуратуре, заявил, что заместитель прокурора Киева В.ТРУНОВ проинформировал, что по факту незаконного обыска в офисе организации «афганцев» и по факту избиения майором налоговой милиции УНМ ГНА в Киеве сотрудницы "НКН” прокуратура возбудила уголовные дела.

По словам А.ДАНИЛЮКА, В.ТРУНОВ также заявил, что оперативно-следственные действия налоговой милиции в офисе организации воинов-афганцев "Никто кроме нас" проводились из-за ошибки оперативников - налоговики ошиблись адресом.

Справка УНИАН. Сегодня утром налоговая милиция при поддержке вооруженных сотрудников спецподразделений проводила обыск в офисе организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас» в Киеве.

Также обыск проводился в квартире лидера организации Александра КОВАЛЕВА.

В пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве сообщили, что сотрудники управления налоговой милиции проводили обыск во исполнение поручения следственного отдела налоговой милиции ГНА в Донецкой области и постановления Центральногородского районного суда г. Макеевки.

Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по ст. 212 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.

Между тем ветераны Афганистана, по данным «Общего дела», связывают произвол правоохранителей исключительно со своей активной политической деятельностью. В частности, в связи с событиями 20 сентября под Верховной Радой, когда они осуществили штурм парламента, и подготовкой на завтра, 14 октября, всеукраинского Форума гражданского общества, который имел целью мобилизовать на активную борьбу всех воинов-"афганцев" и дать новый толчок политической активности всего общества, отмечается в сообщении.