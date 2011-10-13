Регионалы высадили в Буче 400 кустов сирени

Сегодня в городе Буча Киевской области руководители Партии регионов высадили в городском парке почти 400 кустов сирени и саженцев различных деревьев.

Участие в высадке приняли народный депутат, первый заместитель председателя ПР Владимир РЫБАК, губернатор Киевской области, первый заместитель председателя Киевской областной организации ПР Анатолий ПРИСЯЖНЮК и руководители областных партийных организаций, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

Новая аллея получила название аллея Единения. Она символизирует сплоченность и единство всего Украинского государства ради его экономической стабильности, социального и политического развития, отмечается в сообщении.

«Сегодняшнее мероприятие – это символичный пример того, как должны сотрудничать друг с другом все регионы нашей страны, - подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК. – Только бок о бок мы сможем не только улучшить жизнь наших граждан, но и укрепить позиции Украины среди других европейских государств».

По данным пресс-службы, заложение аллеи состоялось в рамках Всеукраинского семинара руководителей региональных партийных организаций, во время которого были подведены итоги работы Партии регионов и очерчены задачи региональных организаций на будущее.

В работе семинара приняли участие первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, народный депутат, первый заместитель председателя ПР В.РЫБАК, председатель Центральной контрольной комиссии Партии регионов Николай БИЛОБЛОЦКИЙ, председатель Киевской ОГА А.ПРИСЯЖНЮК.