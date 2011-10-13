Турчинов считает новое дело против Тимошенко абсурдом

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет об абсурдности новых обвинений в адрес экс-премьер-министра, председателя партии Юлии ТИМОШЕНКО и расценивает действия СБУ как продолжение политических репрессий оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на брифинге в Киеве, комментируя заявление следователя СБУ о возбуждении против Ю.ТИМОШЕНКО нового уголовного дела за возложение долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

«Новое обвинение, выдвинутое против Юлии ТИМОШЕНКО, еще абсурднее, чем провальные дела, которые афишировались, подделывались, рассматривались на протяжении последнего года», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» напомнил, что аналогичные дела против Ю.ТИМОШЕНКО были возбуждены еще во времена президентства Леонида КУЧМЫ, но все они были признаны украинскими судами сфальсифицированными.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО с 1997 года не имела никакого отношения к корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Кроме того, по его словам, долг компании ЕЭСУ перед Министерством обороны России не был обеспечен государственными гарантиями.

«Это нонсенс, и я уверен, что если бы реально были обеспечены государственными гарантиями долги, то, поверьте мне, Россия 15 лет не ждала бы», - добавил А.ТУРЧИНОВ.

Первый заместитель партии «Батьківщина» подчеркнул, что Россия за это время уже давно предъявила бы официальные претензии Украине по поводу возвращения долгов.

«Вы же видите, как работает Российская Федерация. Они никогда своего не теряют, посмотрите, как они очень жестко отстаивают свои позиции в том же энергетическом секторе», - отметил он.

«Страх Президента ЯНУКОВИЧА и его властной команды перед Юлией ТИМОШЕНКО настолько велик, что он просто парализует их разум. Они не могут адекватно оценивать ситуацию, и действуют таким образом, что вызывают удивление и ужас не только уже у граждан Украины, а, по-видимому, уже у всего мира. Для режима есть только одна форма существования – это политические репрессии, это попытка уничтожения оппонентов, и главного оппонента Юлии ТИМОШЕНКО», - резюмировал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня начальник Главного следственного управления СБУ Иван ДЕРЕВЯНКО заявил, что в отношении Ю.ТИМОШЕНКО возбуждено новое уголовное дело - за возложение долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

И.ДЕРЕВЯНКО уточнил, что Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом и фактическим владельцем корпорации "Единые энергетические системы Украины", по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Павлом ЛАЗАРЕНКО сделала покушение на растрату средств госбюджета Украины в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров Украины обязательств частной корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

По словам И.ДЕРЕВЯНКО, 12 октября Ю.ТИМОШЕНКО предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.2 ст.15 (покушение на совершение преступления является законченным, если лицо выполнило все действия, которые считало необходимыми для доведения преступления до конца, но преступление не было закончено по причинам, не зависящим от его воли - УНИАН) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой - УНИАН) Уголовного кодекса.

Справка УНИАН. В июне этого года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА к премьеру Николаю АЗАРОВА от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации «Единые энергетические системы Украины» в сумме 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

22 июня Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.

Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. В соответствии с решением суда, также на протяжении трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО убыток, нанесенный НАК «Нафтогаз Украины», в размере 1,516 млрд. грн.