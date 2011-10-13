В следующий раз Тимошенко сядет на скамью подсудимых с Лазаренко?

Основанием для проверки деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» и возбуждение еще одного дела против ее бывшего президента Юлии ТИМОШЕНКО стало письмо Министерства обороны России о долгах корпорации, направленное украинскому правительству летом этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного следственного управления СБУ Иван ДЕРЕВЯНКО сообщил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«В июне этого года поступило письмо-требование Министерства обороны РФ Кабинету министров Украины относительно погашения долга (ЕЭСУ – УНИАН)», - сказал И.ДЕРЕВЯНКО, добавив, что Кабинет министров провел в связи с этим проверку, и собранные материалы вместе с результатами проверки направил в СБУ для выяснения наличия или отсутствия в действиях Ю.ТИМОШЕНКО и других бывших высокопоставленных должностных лиц состава преступления.

В то же время, начальник управления отрицал существование данных о том, что якобы письмо Минобороны РФ сфальсифицировано.

«Никаких данных у следствия, которые бы свидетельствовали о том, что данное письмо является фальшивым, нет», - сказал И.ДЕРЕВЯНКО.

Также он добавил, что следствие получило достаточно доказательств для предъявления Ю.ТИМОШЕНКО новых обвинений.

На уточняющий вопрос журналистов, почему СБУ возбудила уголовное дело относительно деятельности ЕЭСУ только сейчас, И.ДЕРЕВЯНКО ответил, что обстоятельства, которые теперь являются предметом расследования, раньше не исследовались и поэтому относительно них никакие решения не принимались.

Вместе с тем И.ДЕРЕВЯНКО уклонился от ответа на вопрос, установлены ли следствием счета Ю.ТИМОШЕНКО и бывшего премьер-министра Павла ЛАЗАРЕНКО, на которые вроде бы перечислялись деньги за российский газ, поступающий потребителям Украины через ЕЭСУ, сославшись на тайну следствия.

Как сообщал УНИАН, сегодня И.ДЕРЕВЯНКО заявил, что в отношении Ю.ТИМОШЕНКО возбуждено новое уголовное дело - за возложение долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

"Главным следственным управлением СБУ возбуждено уголовное дело в отношении граждан Украины ТИМОШЕНКО и ЛАЗАРЕНКО", - сказал он.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

И.ДЕРЕВЯНКО уточнил, что Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом и фактическим владельцем корпорации "Единые энергетические системы Украины", по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Павлом ЛАЗАРЕНКО покушалась на растрату средств госбюджета Украины в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров Украины обязательств частной корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

Как известно, Павел Лазаренко должен выйти из американской тюрьмы 1 ноября 2012. 25 августа 2006 суд Сан-Франциско приговорил Лазаренко к 108 месяцам заключения и штрафу в 10 млн. долларов за отмывание денег и продажу за границу имущества, полученного незаконным путем при ведении дел на посту премьер-министра Украины.

Справка УНИАН. В июне этого года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА к премьеру Николаю АЗАРОВУ от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации «Единые энергетические системы Украины» в сумме 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию «ЕЭСУ».

22 июня Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.

Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. В соответствии с решением суда, также на протяжении трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО ущерб, нанесенный НАК «Нафтогаз Украины», в размере 1,516 млрд. грн.