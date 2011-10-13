Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА подтверждает, что бывший майора Управления госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО объявлен в розыск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

"Сейчас он официально находится в розыске, в целом по постановлению следователя", - сказал В.ПШОНКА.

Генпрокурор напомнил, что суд возобновил следствие, расследует уголовное дело в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО СБУ. «Он действительно 23 сентября объявлен в розыск», - сказал В.ПШОНКА.

Он подчеркнул, что у Н.МЕЛЬНИЧЕНКО была подписка о невыезде, но зафиксированы два нарушения им подписки о невыезде. Было принято решение о доставке к следователю, но экс-майор не явился, сказал генпрокурор.

На уточняющий вопрос, в каком именно розыске находится Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, В.ПШОНКА сказал: «Он находится в розыске по постановлению следователя».

«Что такое международный розыск? Что такое Интерпол - это терминология для розыска. И вы знаете, что он может быть в розыске по Украине, по странам СНГ, в международном: Но это уже так сказать, оперативно-следственный подход», - подчеркнул генпрокурор, добавив: «Я думаю, что это небольшой срок его розыска».

Как сообщал УНИАН, 5 октября адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО заявил, что не знает, где находится его подзащитный, потому что связи с ним нет.

"В Украине Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, или за ее пределами, я не знаю – связи с ним нет", - сказал Н.НЕДИЛЬКО журналистам.

7 октября в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что не получали никакого поручения на розыск Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Никакого поручения и ориентировки на этого человека мы не получали», - сказала начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Виктория КУШНИР, заметив, что также никаких документов на розыск Н.МЕЛЬНИЧЕНКО украинское бюро Интерпола в своем распоряжении не имеет.

В то же время В.КУШНИР не исключила, что соответствующие действия по этому поводу могут совершать сотрудники СБУ, поскольку, как ей известно, «дело МЕЛЬНИЧЕНКО находится в производстве этой спецслужбы».