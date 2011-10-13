ЕЦ будет голосовать за декриминализацию статьи Тимошенко

Один из лидеров партии «Единый Центр» Вадим КАРАСЕВ заявляет, что народные депутаты от этой политической силы, которые входят во фракцию «Наша Украина – Народная Самооборона», проголосуют за декриминализацию 365-й статьи Уголовного кодекса Украины, если этот вопрос будет рассматриваться в парламенте.

Об этом В.КАРАСЕВ заявил сегодня во время пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, готовы ли депутаты от «Единого Центра» поддержать соответствующий проект закона.

При этом В.КАРАСЕВ подчеркнул, что депутаты от «Единого Центра» поддержат декриминализацию 365-й статьи не ради Ю.ТИМОШЕНКО, а ради европейского будущего Украины.

«Мы обращаемся к Президенту, чтобы он взял инициативу в свои руки, потому что здесь судьба не Ю.ТИМОШЕНКО, а судьба Украины… Если будут действовать в интересах Украины, то наши депутаты поддержат и проголосуют за декриминализацию», - сказал он.

В то же время, по мнению В.КАРАСЕВА, даже если Ю.ТИМОШЕНКО будет освобождена от уголовной ответственности, то все равно она должна понести политическую ответственность за «невыгодные» для Украины газовые контракты от 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

8 октября вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО заявил, что фракции оппозиции согласовали общие поправки к законопроекту о декриминализации экономических преступлений, принятие которых снимет политические преследования.

Печерский районный суд Киева 11 октября осудил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Согласно решению суда, также на протяжении трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО ущерб, нанесенный НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,516 млрд. грн.