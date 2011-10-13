ЕЦ будет голосовать за декриминализацию статьи Тимошенко
Ради европейского будущего
Один из лидеров партии «Единый Центр» Вадим КАРАСЕВ заявляет, что народные депутаты от этой политической силы, которые входят во фракцию «Наша Украина – Народная Самооборона», проголосуют за декриминализацию 365-й статьи Уголовного кодекса Украины, если этот вопрос будет рассматриваться в парламенте.
Об этом В.КАРАСЕВ заявил сегодня во время пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, готовы ли депутаты от «Единого Центра» поддержать соответствующий проект закона.
При этом В.КАРАСЕВ подчеркнул, что депутаты от «Единого Центра» поддержат декриминализацию 365-й статьи не ради Ю.ТИМОШЕНКО, а ради европейского будущего Украины.
«Мы обращаемся к Президенту, чтобы он взял инициативу в свои руки, потому что здесь судьба не Ю.ТИМОШЕНКО, а судьба Украины… Если будут действовать в интересах Украины, то наши депутаты поддержат и проголосуют за декриминализацию», - сказал он.
В то же время, по мнению В.КАРАСЕВА, даже если Ю.ТИМОШЕНКО будет освобождена от уголовной ответственности, то все равно она должна понести политическую ответственность за «невыгодные» для Украины газовые контракты от 2009 года.
Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».
8 октября вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО заявил, что фракции оппозиции согласовали общие поправки к законопроекту о декриминализации экономических преступлений, принятие которых снимет политические преследования.
Печерский районный суд Киева 11 октября осудил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Согласно решению суда, также на протяжении трех лет она не сможет занимать государственные должности.
Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО ущерб, нанесенный НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,516 млрд. грн.