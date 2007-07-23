Партия регионов и «Единая Россия» в августе выступят с заявлением

Партия регионов и «Единая Россия» в августе выступят с совместным заявлением об экономическом сотрудничестве двух стран.

Как сообщается на официальном сайте партии «Единая Россия», об этом заявил председатель политического совета Партии регионов, первый вице-премьер, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ по итогам сегодняшней встречи в Москве между представителями двух партий.

«Мы обсудили ситуацию в наших странах, прежде всего, политическую. Кроме того, обсудили аспекты экономического сотрудничества. Поскольку «Единая Россия» - правящая партия в России, представители Партии регионов возглавляют правительство в Украине, мы договорились к съезду нашей партии подготовить совместное заявление, в котором мы обрисуем основные направления экономического сотрудничества двух стран, где бы наши партии могли взять шефство над этими направлениями», – сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, речь, прежде всего, идет о наукоемких экономических отраслях - нанотехнологии, их применение в машиностроении, в медицине для лечения раковых заболеваний. «Есть серьезнейшие достижения в России, есть аналогичные достижения в Украине. Это совместное участие в создании суперкомпьютера. Это совместная программа в области ракето-, самолето-, судостроения. Это направления, от которых зависит развитие как Украины, так и России», - пояснил он.

Н.АЗАРОВ также сообщил, что Партия регионов пригласила делегацию «Единой России» принять участие в съезде Партии регионов, который состоится 4 августа в Киеве. «Думаю, что мы будем участвовать в съезде «Единой России», - уточнил председатель политсовета Партии регионов.

В сегодняшней встрече приняли участие заместитель секретаря президиума генерального совета партии «Единая Россия», председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Константин КОСАЧЕВ, член генерального совета партии, депутат Госдумы Константин ЗАТУЛИН, член генерального совета, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей КОКОШИН, заместитель руководителя фракции Партии регионов в Верховной Рады пятого созыва Борис КОЛЕСНИКОВ.