Турчинов: власть завтра попробует пойти на оглашение приговора

Партия «Батькивщина» призывает граждан Украины прийти завтра к 9.00 к Печерскому райсуду Киева для поддержки экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ.

«Я призываю вас выразить свою позицию... Не будьте равнодушными. Эта власть очень надеется на ваше молчаливое согласие», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ заверил, что завтра под стенами Печерского райсуда будут все члены парламентской фракции "БЮТ-Батькивщина". Он выразил надежду, что к суду придут представители других политических сил. При этом он отметил, что есть информация о том, что в Киев стягивают усиленные подразделения МВД. «Судя по всему, власть завтра попробует пойти на оглашение приговора», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ допустил, что власть не считается с позицией международных и европейских структур по делу Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку боится лидера оппозиции. «Они боятся Ю.ТИМОШЕНКО больше, чем позицию Запада. Они не могут продолжить своего политического существования без политических репрессий», - сказал А.ТУРЧИНОВ.