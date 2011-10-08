Евродепутат: Почему Тимошенко за решеткой?

Председатель делегации Европейского парламента по связям с Украиной Павел КОВАЛЬ (группа Европейских консерваторов и реформистов, Польша) считает, что ЕС должно предоставить Украине перспективу членства, чтобы стимулировать украинские власти проводить серьезные реформы.

Об этом П.КОВАЛЬ заявил в эфире Радио «Свобода».

«Если мы хотим от Украины, чтобы она сделала очень серьезные реформы – перспектива членства должна быть. Потому что никакая власть не сможет сделать серьезные реформы, если не может сказать открыто украинским гражданам, что в конце-концов они могут получить такие же возможности жить в Европе. Это, конечно, моя личная позиция, но она не намного отличается от официальной польской позиции. Я не имею сегодня полномочий, чтобы высказать официальную польскую позицию. Но для меня очевидно, это вытекает из того, что происходило в Польше, когда мы решили идти в Евросоюз, что если кто-то хочет сразу ассоциироваться, потом войти полностью в Евросоюз, должен сделать много серьезных реформ. Я знаю, что сегодня граждане Украины в принципе не понимают, что это значит, но в конце-концов будут спрашивать», - отметил евродепутат.

По его словам, в польском соглашении об ассоциации в 1991 году также не была отмечена европейская перспектива. «И польский министр иностранных дел добавил одностороннюю декларацию, в которой написал, что Польша ожидает, что в конечном итоге получит полное членство в Евросоюзе. Я бы хотел, конечно, чтобы была гарантия членства для Украины», - отметил П.КОВАЛЬ.

Он добавил, что договор об ассоциации Польша подписывала в 1991 году, а в Евросоюз вступила через 13 лет спустя. «Это очень сложный процесс», - отметил евродепутат.

В то же время П.КОВАЛЬ подчеркнул, что польский договор об ассоциации не был насколько «глубоким», как договор об ассоциации в Украине. «Вы знаете, в принципе эта экономическая часть договора об ассоциации есть уже как членство. Я имею в виду договор о зоне свободной торговли», – сказал он.

По словам евродепутата, договор о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС «идет очень глубоко», он будет стимулировать проведение серьезных реформ.

Вместе с тем, П.КОВАЛЬ отметил, что «европейская перспектива Украины – это не только экономика, но политика и демократические стандарты». «И когда так происходит, что бывший премьер-министр находится за решеткой, в тюрьме – это, конечно, интересно всем. Почему? Что произошло? – Такие вопросы очень часто задают депутаты в Европарламенте. Всем интересно, почему бывший премьер-министр в принципе без коррупционных проблем сидит в тюрьме», - сказал он.