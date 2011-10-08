Томенко: о присутствии под Печерским судом говорим не потому, что хотим

Представители оппозиции опасаются возможных провокаций со стороны милиции под стенами Печерского районного суда Киеве 11 октября во время вынесения приговора бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом в эфире 5-го канала заявил заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

"Когда мы сегодня говорим о нашем присутствии возле Печерского суда, это не потому, что мы так очень хотим. Мы боимся провокаций со стороны милиции. И мы знаем, что люди достаточно эмоционально настроены", - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время он заверил, что специально представители оппозиции не будут свозить людей из регионов для участия в митинге 11 октября под судом. "Мы не свозим людей, но мы знаем, что и партийные структуры и общественные организации, переживая за ситуацию, собираются приходить. Я думаю, большое количество людей будет, потому что событие - не рядовое", - сказал Н.ТОМЕНКО.