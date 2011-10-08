В Закарпатье отменили исполнение гимна Венгрии

Береговский районный совет Закарпатской области удовлетворил протест Береговского межрайонного прокурора и отменил свое решение об исполнении при открытии своих сессий венгерского национального гимна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Народного руха Украины, об этом говорится в ответе прокуратуры Закарпатской области, который поступил в адрес председателя НРУ, народного депутата Украины Бориса ТАРАСЮКА.

Пресс-служба напоминает, что в июне с.г. Береговский районный совет решил начинать свои заседания с исполнения Государственного гимна Украины и национального гимна Венгерской Республики.

Реагируя на такие действия, Б.ТАРАСЮК направил депутатское обращение Генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ, в котором требовал внести протест на указанное решение райсовета. Депутат отметил, что «в данном случае речь идет об использовании на официальном уровне в работе органа местного самоуправления наряду с государственной символикой Украины национальной символики другого государства, чем фактически искусственно провоцируется проблема сепаратизма». «Это решение районного совета противоречит Конституции Украины и законам Украины и является провокационным по своему содержанию», – подчеркнул Б.ТАРАСЮК.

Комментируя результаты рассмотрения депутатского обращения, Б.ТАРАСЮК отметил, что «такие откровенно сепаратистские действия в Закарпатской области не единичны». По его словам, стоит вспомнить и проблему искусственного вопроса «русинства», относительно которой он неоднократно обращался в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины. «Такие действия несут серьезную угрозу национальным интересам Украины, в связи с чем я внимательно буду отслеживать ситуацию с проявлениями сепаратизма в Закарпатской области», - подытожил парламентарий.