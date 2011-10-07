Свидетель в деле Луценко наблюдал, как дело «подгоняли» в суд

Следователи Генеральной прокуратуры во время допросов говорили бывшему помощнику экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Валерию МЕЛЬНИКУ, что им нужно как можно скорее завершить расследование и передать дело в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на допросе в ходе заседания Печерского районного суда Киева по делу Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам В.МЕЛЬНИКА, на допросы его вызывали и в субботу, и в воскресенье, звонили по телефону и говорили, что могут приехать даже в госпиталь, где он находился на лечении.

Как отметил свидетель, на его вопрос, чем объясняется такая срочность, ему отвечали: «Нам нужно быстро закрыть дело».

При этом В.МЕЛЬНИК заверил суд, что то, что он говорил сегодня на допросе, является «правдой, и только правдой».