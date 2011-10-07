Литвин пригрозил нардепам, что расскажет, кто какие деньги получает

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в очередной раз заявил, что ВР не ставила ограждение со стороны Мариинского парка, а выделяла деньги на ограждение со стороны улицы Грушевского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на заседании парламента.

Перед этим он зачитал запрос народных депутатов Украины Вячеслава КОВАЛЯ и Александра ЧОРНОВОЛЕНКО к председателю ВР, премьер-министру Украины, генеральному прокурору Украины, министру юстиции, министру внутренних дел, председателю СБУ, председателю Киевской горгосадминистрации, председателю Печерской районной в городе Киеве госадминистрации по поводу установки «неизвестными злоумышленниками незаконной временной малой архитектурной формы – ограждения вокруг ВР».

В ответ В.ЛИТВИН заявил, что вокруг данного вопроса «инсинуации продолжаются», а коллеги - народные депутаты «хотят в этом плане построить пиар-кампанию». Он добавил, что это «подхватили СМИ, с некорректными выпадами, в том числе в адрес председателя ВР». «Я еще раз заявляю официально: согласно финансовым документам сумма, уплаченная за ремонт и реконструкцию забора вдоль улицы Грушевского после того, когда летом произошло ночью транспортное происшествие, и разбили этот забор, который пришел в непригодность, который съела коррозия, составила 520 тысяч гривень», - подчеркнул В.ЛИТВИН. При этом добавил: «Больше ВР ничего в этом плане не делала, и не собирается делать».

Он призвал СМИ и народных депутатов «не порождать сенсации там, где их не существует».

«Обращаюсь к коллегам – никогда такого не было, чтобы депутаты, работая в ВР, критиковали друг друга, соревновались в том, кто покажет, сколько кто получает заработной платы, как кормят в буфете и все такое», - отметил В.ЛИТВИН. При этом он добавил, что «те, кто это делает, в первую очередь стоят первыми в очереди на получение всего того, что нужно». Он призвал народных депутатов отменить все льготы для себя, чтобы «не было никаких разговоров».

«Вы меня вынуждаете, чтобы опубликовать то, кто какие получает средства на оздоровление и все такое. Прекратите позорить Верховную Раду», - заявил В.ЛИТВИН.