Ляшко приготовил какому-то из депутатов «гарбуза»?
10:31, 05 октября 2011Политика
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Сам депутат пока молчит
Народный депутат Украины Олег ЛЯШКО (внефракционный) пришел в Верховную Раду с тыквой.
Как передает корреспондент УНИАН, тыква стоит на рабочем столе народного депутата. Его коллеги по парламенту смеются и комментируют ситуацию.
Но сам О.ЛЯШКО пока не объяснил, с чем связан его приход в парламент с тыквой и кому она предназначена.
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