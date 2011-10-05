Ляшко приготовил какому-то из депутатов «гарбуза»?

Народный депутат Украины Олег ЛЯШКО (внефракционный) пришел в Верховную Раду с тыквой.

Как передает корреспондент УНИАН, тыква стоит на рабочем столе народного депутата. Его коллеги по парламенту смеются и комментируют ситуацию.

Но сам О.ЛЯШКО пока не объяснил, с чем связан его приход в парламент с тыквой и кому она предназначена.