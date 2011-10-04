Депутаты ВР написали Платини письмо о футболках "Спасибо жителям..."

Народные депутаты Украины, представляющие парламентскую оппозицию, обратились с письмом к президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ, в котором сообщили, что под видом борьбы с нарушениями прав интеллектуальной собственности УЕФА украинская власть развернула кампанию по незаконному преследованию граждан Украины за их политические убеждения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гражданского движения «Общее Дело».

Письмо подписали вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО, председатель фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО, первый заместитель председателя фракции "БЮТ-"Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН, заместитель председателя фракции "БЮТ-"Батькивщина" Юрий ОДАРЧЕНКО, народные депутаты Арсений ЯЦЕНЮК, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Виктор ОЛИЙНЫК, Сергей ПАШИНСКИЙ, Андрей СЕНЧЕНКО.

«6 сентября в результате милицейского рейда на офис компании ProstoPrint деятельность популярного в Украине принт-сервиса была парализована, оборудование арестовано, в отношении 10 ключевых работников возбуждены уголовные дела. Их обвиняют в незаконном нанесении логотипа Евро-2012 на предметы одежды. Как сразу выяснилось, нанесение указанного логотипа заказали сами работники милиции, чтобы получить формальный повод приостановить деятельность компании», - отмечается в письме.

По словам депутатов, сотрудники милиции не имели никаких оснований для проведения таких мероприятий в отношении ProstoPrint, поскольку ответственность за соблюдение прав интеллектуальной собственности несет заказчик продукции, который является ее владельцем, а не компания, которая предоставляет принт-услуги.

«Это регламентируется как нормами украинского законодательства, так и соответствующими директивами Европейского Союза. Работники ProstoPrint даже не обязаны были проверять право заказчика на использование логотипа Евро-2012», - говорится в письме.

Его авторы отмечают, что настоящей причиной «нападения» на компанию стали не футболки, изготовленные в результате милицейской провокации, а совсем другая продукция, которая содержит надписи «с острыми критическими высказываниями в адрес Президента ЯНУКОВИЧА и пользуется сегодня большой популярностью в Украине».

«Под видом защиты прав интеллектуальной собственности УЕФА недемократическая украинская власть развернула кампанию по незаконному преследованию граждан за их политические убеждения. Особое возмущение вызывает прямая причастность к совершению преступления против ProstoPrint патентных поверенных УЕФА в Украине, чье заявление стало поводом для грубой милицейской провокации», - подчеркивается в письме.

Народные депутаты призвали М.ПЛАТИНИ безотлагательно вмешаться в ситуацию, отозвать заявление патентных поверенных против ProstoPrint и помешать использованию УЕФА в качестве инструмента политических репрессий.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября сотрудники киевского УБОПа провели обыск в офисе компании ProstoPrint, которая изготавливает футболки с разными надписями.

Правоохранительные органы заявили, что обыск связан с расследованием дела о подделке сувенирной продукции к Евро-2012.

Некоторые интернет-издания связывали обыск в компании с выпуском ею футболок с надписью «Спасибо жителям Донбасса...».

В Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве подчеркнули, что указанные действия сотрудников милиции «никоим образом не связаны с выпуском этой организацией футболок с надписью, которая упоминается в публикациях в интернет-сети».

21 сентября на своей странице в Facebook владелец компании ProstoPrint Денис ОЛЕЙНИКОВ написал, что выехал из Украины, опасаясь ареста. Он заявил, что намерен просить политическое убежище в Латвии.

23 сентября министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ заявил, что возбуждение уголовного дела за незаконное использование товарного знака компанией ProstoPrint не имеет никакого отношения к футболкам «Спасибо жителям Донбасса…».

26 сентября вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что компания ProstoPrint перевела в политику проблему незаконного использования логотипа УЕФА.

27 сентября активисты акции «Спасибо жителям Донбасса…» оставили для президента УЕФА М.ПЛАТИНИ на ресепшене столичной гостиницы «Интерконтиненталь» футболку и письмо о политических репрессиях под прикрытием Евро-2012. На футболке изображен боец УБОПа на фоне логотипа Евро-2012.