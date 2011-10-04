ВР отклонила все законопроекты о выборах, внесенные оппозицией

Верховная Рада Украины отклонила все законопроекты о выборах народных депутатов, которые были внесены депутатами от оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, всего же парламент рассмотрел 13 законопроектов.

В частности, «за» законопроект о выборах народных депутатов, внесенный представителем фракции НУ-НС Владиславом КАСЬКИВЫМ, проголосовали 25 народных депутатов из 382 зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с этим законопроектом, выборы народных депутатов будут проводиться в общегосударственном избирательном округе, который будет разделяться на территориальные избирательные округа и включать заграничный избирательный округ. Количество и границы территориальных избирательных округов законопроектом определять не предлагается – решение этого вопроса предусматривалось отнести к компетенции ЦИК. Вместе с тем, законопроект предусматривал, что в каждом территориальном избирательном округе должно избираться от 8 до 12 народных депутатов. Избирательные округа образуются одноразово и существуют на постоянной основе.

Законопроектом, внесенным народным депутатом от НУ-НС Юрием КЛЮЧКОВСКИМ, предусматривалось применить избирательную систему с региональными избирательными округами с окончательным распределением мандатов на общегосударственном уровне (так называемый «компенсационный механизм»).

Предусматривалось образование определенного количества региональных избирательных округов с приблизительно равным количеством избирателей и с максимально возможным соблюдением границ регионов. Однако этот законопроект поддержали всего 143 народных депутата из 383 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект, внесенный народным депутатом от НУ-НС Николаем КАТЕРИНЧУКОМ, поддержали 6 народных депутатов из 382 зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предлагалось ввести смешанную избирательную систему, при которой 225 народных депутатов будут избираться в одномандатных округах, а 225 – по пропорциональной избирательной системе.

Законопроект народного депутата от НУ-НС Игоря КРИЛЯ, который поддержали всего 23 народных депутата из 380 зарегистрированных в сессионном зале, предусматривал проведение выборов на основе выдвижения кандидатов по открытым избирательным спискам партий, их блоков, которые формируются путем закрепления партиями, их блоками за каждым из территориальных избирательных округов от одного до трех кандидатов.

Законопроект народного депутата от НУ-НС Владимира СТРЕТОВИЧА, поддержанный 48 народными депутатами из 382 зарегистрированных в сессионном зале, предлагал применить для выборов пропорциональную систему с единым общегосударственным избирательным округом, в котором политические партии (избирательные блоки) выдвигают общепартийные и территориальные избирательные списки кандидатов в народные депутаты.

Законопроект народного депутата от НУ-НС Ивана ЗАЙЦА предусматривал избрание депутатов на принципах пропорциональной системы по избирательным спискам кандидатов в депутаты от политических партий (избирательных блоков). Для организации и проведения выборов депутатов территория Украины разделяется на 450 территориальных избирательных округов. Выдвижение кандидатов в депутаты осуществляется в виде избирательного списка кандидатов в депутаты от партии (избирательного блока) с указанием порядкового номера территориального избирательного округа, в котором отмеченный кандидат в депутаты будет баллотироваться. Однако этот законопроект поддержали всего 44 народных депутата из 382 зарегистрированных в сессионном зале.

Не был поддержан и законопроект народного депутата от НУ-НС Владимира МОЙСЫКА, которым предусматривалось возвращение к смешанному типу (пропорционально-мажоритарному), согласно которому 225 депутатов избираются по пропорциональной системе в многомандатном общегосударственном избирательном округе по избирательным спискам кандидатов в депутаты от политических партий, избирательных блоков партий, а 225 депутатов избираются по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах. «За» законопроект проголосовали 6 народных депутатов из 382 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом члена фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергея ПОДГОРНОГО предлагалось обязать партии (блоки) обеспечить открытость формирования избирательного списка; осуществлять формирование избирательного списка кандидатов обязательно по предложениям соответствующих региональных (Крыма, областных, городов Киева и Севастополя) партийных организаций; предусмотреть обязательное закрепление кандидатов в народные депутаты за областями (Крымом, городами Киевом и Севастополем).

Однако этот законопроект получил поддержку 94 народных депутатов из 382 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект народного депутата от «БЮТ-Батькивщина» Юрия ГНАТКЕВИЧА предлагал проведение выборов народных депутатов в два тура. Первый тур – на принципах пропорциональной системы с избранием депутатов в многомандатном общегосударственном избирательном округе по списку, который состоит из первой семерки (семи) кандидатов в депутаты, а во втором туре выборов определяется, кто именно из представителей партии (блока) будет представлять украинский народ в парламенте. Этот законопроект поддержали 70 народных депутатов из 381 зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроект, внесенный народным депутатом от НУ-НС Арсением ЯЦЕНЮКОМ, предусматривал, что все кандидаты в депутаты, выдвинутые партией (блоком) и включенные в избирательный список, закрепляются за каждым территориальным избирательным округом (кроме заграничного избирательного округа). Этот законопроект поддержали 34 народных депутата из 381 зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом, внесенным членом фракции «БЮТ-Батькивщина» Николаем ПОТАПЧУКОМ, предусматривалось установить предельный возрастной ценз для избрания на должность народного депутата Украины. Предусматривается предельный возрастной ценз на уровне 65 лет, после достижения которого на день выборов человек не может претендовать на должность народного депутата. Однако и этот законопроект был провален – «за» проголосовали 33 народных депутата из 376 зарегистрированных в сессионном зале.

Не поддержал парламент и два законопроекта депутата от группы «Реформы во имя будущего» Геннадия ЗАДЫРКО, а народный депутат от Народной партии Игорь ШАРОВ снял свой законопроект с рассмотрения.