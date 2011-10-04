Депутаты отгородились от киевлян еще одним забором

Возле Верховной Рады Украины установлено еще одно заграждение, который ограждает парламент и осложняет проход к зданию.

Как передает корреспондент УНИАН, заграждение установлено со стороны Мариинского дворца (обзорной площадки).

Как стало известно, заграждение было установлено около четырех дней назад, чтобы помешать захвату площади перед парламентом, как это произошло во время митинга воинов-афганцев 20 сентября.

Таким образом, Верховная Рада с одной стороны полностью ограждена более чем 2-метровым забором. На его воротах висит большой амбарный замок.