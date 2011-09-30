Тимошенко - Кирееву: Неужели я что-то экзотическое попросила?

В заседании Печерского районного суда Киева, который рассматривает дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, объявлен перерыв до 14.00.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим Ю.ТИМОШЕНКО попросила судью Печерского районного суда Киева Родиона КИРЕЕВА объявить перерыв до понедельника с тем, чтобы она имела возможность подготовиться к своему заключительному выступлению.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сейчас она к этому не готова, и то время, которое осталось до понедельника, использует для подготовки со своими адвокатами соответствующего выступления.

В свою очередь Р.КИРЕЕВ заметил, что у Ю.ТИМОШЕНКО было достаточно времени, чтобы это сделать.

Отвечая на такую реплику, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что она не специалист и пока заключительное выступление не готово.

«Неужели я что-то экзотическое попросила?», - обратилась Ю.ТИМОШЕНКО к Р.КИРЕЕВУ.

После этого судья Печерского суда объявил перерыв до 14.00 для того, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО подготовила свое заключительное слово, и все другие имели возможность отдохнуть.