Томенко: чтоб помочь старому замку, не обязательно селить там Януковича

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает недопустимым превращение Подгорецкого замка в еще одну властную резиденцию.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, заместитель председателя ВР сказал, комментируя новость о том, что по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Кабинете министров Украины рассматривается возможность создания правительственной резиденции в Подгорецком замке во Львовской области.

Как председатель оргкомитета акции «7 чудес Украины», Н.ТОМЕНКО отметил, что опыт работы акции на протяжении последних лет позволяет ему утверждать, что идея создания правительственной резиденции в Подгорецком замке является порочной и недопустимой. Он отметил, что не знает ни одного примера, чтобы президентская или другого статуса властная резиденция, которая содержится на бюджетные средства, обеспечивала бы свободный доступ граждан Украины, а тем более туристов. «Все объекты с таким статусом – это закрытые объекты с усиленной охраной и допуском только руководителей государства и их друзей», - подчеркнул он. Н.ТОМЕНКО отметил, что такой подход характеризовал деятельность всех без исключения президентов.

В то же время, заместитель председателя ВР отметил, что никто не мешает украинской власти сделать доброе дело и начать финансирование реставрационных работ замка для превращения его в настоящий туристический объект историко-культурного наследия. Тем более, напомнил он, что Львовская область имеет опыт восстановления Олесского и Золочевского замков, которые находятся рядом и, вместе с Подгорецким замком, являются составляющей маршрута «Золотая подкова Львовщины».