Татары хотят поведать о своих претензиях к Украине госсекретарю США

Крымские татары намерены вынести свои претензии к Украине на международный уровень. Об этом в интервью Weekly.ua сообщил лидер Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

«5 октября в Киеве мы встречаемся с главами дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Украине», - сообщил М.ДЖЕМИЛЕВ. Далее, по его словам, Меджлис намерен собрать в Украине международную конференцию по проблемам крымских татар. «Мы собираемся пригласить известных европейских политических деятелей на международную конференцию по проблемам Крыма и крымских татар», - сообщил М.ДЖЕМИЛЕВ. По его словам, сейчас также идут переговоры о возможном участии в мероприятии госсекретаря США Хиллари КЛИНТОН.

Главные требования крымских татар, по словам М.ДЖЕМИЛЕВА, следующие: «Должны быть ликвидированы все последствия преступной депортации. Народ должен возвратиться на свою землю, и ему должно быть возвращено все отнятое. Должна быть восстановлена та форма государственности, какая была до депортации — национально-территориальная автономия. На территории автономии вне зависимости от нашей численности одним из официальных языков должен быть крымско-татарский. Должно быть обеспечено представительство крымских татар во всех ветвях власти».