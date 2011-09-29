«Донецкие» выживают татар из крымской власти?

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа ДЖЕМИЛЕВ заявляет, что представительство татар в органах власти Автономной Республики Крым за последнее время значительно сократилось.

В интервью журналу Weekly.ua М.ДЖЕМИЛЕВ сообщил: «Крымские татары составляют около 13% населения автономии, но в структурах управления их не более 4–5%. Меньше всего в милиции (около 2,5%), прокуратуре (почти 3%), налоговой инспекции. А в службе безопасности, таможенной службе, судебной системе этот процент равен примерно нулю. С приходом «донецких» он снизится еще больше».

При этом М.ДЖЕМИЛЕВ считает, что идущая в Автономной Республике Крым смена кадров в исполнительной власти не имеет этнической направленности. По его словам, во многих случаях крымских татар освобождали от занимаемых должностей не по национальному признаку, а скорее потому, что эти должности нужны были для «своих», то есть людей, приехавших из Донецкой области. «Например, Энвер ДЖЕМАЛЕТДИНОВ был заместителем главы комитета по земельным ресурсам. По работе к нему претензий не было. Но Энверу прямо сказали, что он должен уступить эту должность человеку из Донецка. Тоже и с заместителем министра здравоохранения Таиром МУСАЕВЫМ. Прежде, чем предложить ему подыскать другую работу, ему высказали кучу комплиментов насчет его высокого профессионализма. А необходимость увольнения объяснили просто: на его место придет человек «из команды». Журналисты подсчитали, что сейчас руководство автономии более чем на 40% составляют выходцы из Донецка, преимущественно из Макеевки», - рассказал М.ДЖЕМИЛЕВ.

Напомним, с марта 2010 года Совет министров Крыма возглавлял выходец из Макеевки Василий Джарты. Он также руководил крымским отделением Партии регионов. В.Джарты умер 17 августа 2011 года из-за болезни. Новый руководитель Совмина Крыма пока не назначен.