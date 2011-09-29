С заседания суда по делу Луценко вынесли свидетеля

Во время допроса на заседании Печерского райсуда Киева по делу экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО свидетелю Валерию МОРЕЦКОМУ, которого допрашивают почти с 9 часа утра, стало плохо.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на процессе судья был вынужден объявить часовой перерыв.

В ходе допроса представители прокуратуры спрашивали В.МОРЕЦКОГО по поводу несоответствия показаний, которые он давал на досудебном следствии, с показаниями, предоставленными сегодня в суде.

В результате В.МОРЕЦКИЙ сказал, что показания, которые, он дает сегодня, являются правдивыми, поскольку на допросах во время следствия он испытывал давление.