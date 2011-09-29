Хара: Пшонка хочет забрать имущество профсоюзов, чтобы подарить олигархам

Председатель Федерации профсоюзов Украины Василий ХАРА считает, что Генеральная прокуратура выполняет заказ близких к власти олигархов, обвиняя руководство ФПУ в нарушениях законов и возбуждая уголовные дела.

Об этом В.ХАРА в эфире «5-го канала», комментируя информацию Генпрокуратуры о незаконном отчуждении федерацией государственного имущества.

"То, что говорит уже третий подряд заместитель генерального прокурора, - это ложь и подлог. Все надуманные уголовные дела - они при попадании в суд рассыпаются", - заявил В.ХАРА.

По его словам, полгода назад «генеральный прокурор, его заместители, сотни прокуроров на всей территории Украины объявили войну против федерации, против ее председателя».

Вместе с тем В.ХАРА отметил, что за полгода надзорное ведомство не нашло доказательств нарушений законов в работе ФПУ.

При этом В.ХАРА заявил, что "Генеральная прокуратура выполняет заказ олигархов, близких к власти, для того чтобы отобрать собственность ФПУ и подарить этим самым олигархам".

В то же время он отказался называть их фамилии. «Я могу только догадываться, не могу назвать, потому что я их за руку не поймал", - сказал председатель ФПУ, добавив, что эти люди «очень близки к самым высоким погонам».

Как сообщал УНИАН, 8 сентября генеральный прокурор Виктор ПШОНКА заявил, что по результатам проверок органов прокуратуры на протяжении июня-июля по фактам нарушений в работу ФПУ возбуждено 35 уголовных дел, из которых 17 уже направлены в суд. Ссылаясь на оценки экспертов, В.ПШОНКА сообщил, что в пользовании ФПУ находится около 300 объектов государственной собственности, стоимость которых составляет около 8 млрд. грн.

Вчера, 28 сентября, заместитель генерального прокурора Виктор ЗАНФИРОВ сообщил, что органы прокуратуры в ходе комплексных проверок выявили несколько фактов незаконной передачи государственного имущества, которое находится в пользовании профсоюзов, в интересах дочери председателя ФПУ В.ХАРЫ Элины КАЛЮК.

Также В.ЗАНФИРОВ заявил, что всего органами прокуратуры за время проверки использования государственного имущества, которое находится в пользование ФПУ, было заявлено 120 исков о возвращении госимущества, незаконно отчужденное профсоюзами на сумму 117 млн. грн., и 46 исков относительно земельных участков общей площадью 42 га.