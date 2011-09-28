Бригинец: рейдеры цинично рушат здание в центре города

Глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ обратился к Министерству внутренних дел с требованием возбудить уголовное дело за преднамеренное разрушение памятника истории - здания на ул. Бассейной, 1/2-А.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.БРИГИНЦА.

Указанное здание, как отмечает депутат, является памятником истории, занесенным в «Свод памятников истории и культуры Украины». На сегодняшний день его состояние доведено до аварийного.

По информации А.БРИГИНЦА, в помещениях здания размещены, в частности, Муниципальная академия мужской хоровой капеллы им. Ревуцкого. В то же время нижние этажи памятника находятся в распоряжении ООО «ТАНА-ЛТД». Разрушение исторического здания произошло 20 августа 2011 года. «Центром сокрушительного удара для здания стал репетиционный зал Академии, в результате чего уже сейчас уникальный творческий коллектив не может готовиться к выступлениям», - заявил депутат. Руководство капеллы направило заявление в милицию о незаконном проникновении в помещение путем взлома - сквозь прорезанную в полу дыру. Этот факт зафиксирован милицией. Уголовное дело до сих пор не возбуждено. И до сих пор не приняты никакие меры, чтобы спасти памятник и восстановить функционирование капеллы.

По мнению депутата, повреждения памятнику нанесла компания - владелец нижних этажей упомянутого здания - ООО «ТАНА-ЛТД». “Целью разрушения был не грабеж офиса известной капеллы, а уничтожение конструкций дома, чтобы вынудить выселиться из исторической многоэтажки всех арендаторов, довести сооружение до разрушения и, в конечном итоге, присвоить ее и перестроить”, - считает А.БРИГИНЕЦ.

По его словам, такие действия являются традиционным для Киева способом захвата помещений. “Рейдеры для уничтожения дома используют знакомую технологию – разрушают межэтажные перекрытия. Ее мы можем увидеть в действии на многих примерах: Дом Мурашко, сожженный дом возле гостиницы Hayatt, Замок Барона и др. Уникальность данной ситуации заключается в том, что разрушают не заброшенный дом, а тот, который активно используется и находится в приличном состоянии», - возмущен А.БРИГИНЕЦ.

Депутат также обратился к председателю КГГА Александру ПОПОВУ с просьбой дать поручение соответствующим службам начать судебный процесс против владельцев помещения первого этажа относительно разрушения памятника истории с тем, чтобы, согласно ст. 21 Закона Украины «Об охране культурного наследия», забрать помещение у недобросовестного владельца и вернуть его столичной общине.