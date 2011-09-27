"Свобода" требует убрать с улиц приветствия патриарху Кириллу

Черновицкая областная организация ВО «Свобода» просит суд заставить председателя Черновицкой областной государственной администрации Михаила ПАПИЕВА «совершить действия по демонтажу провокационных рекламных бил-бордов с лозунгами «Буковина встречает своего патриарха» как разжигающих в области межрелигиозную вражду».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партийной организации, отметив, что соответствующий иск направлен в окружной административный суд.

Ранее, 21 сентября, буковинские «свободовцы» обратилась к председателю Черновицкой ОГА с требованием безотлагательно принять меры для снятия упомянутых бил-бордов, которые неизвестные заказчики разместили вдоль дорог Черновицкой области к приезду 1-2 октября в область главы РПЦ КИРИЛЛА.

В письме речь шла о том, что Украина является независимым и суверенным государством, а Буковина - неотъемлемая часть Украины, а не «территория российского государства, православную церковь которой возглавляет патриарх РПЦ КИРИЛЛ». «Те, кто позволяет себе размещать на бил-бордах неправдивую, провокационную и с проявлением неполноценности информацию, должны быть привлечены к предусмотренной Конституцией Украины и законами Украины ответственности, а бил-борды с такой информацией безотлагательно сняты», - говорилось в заявлении. «Свободовцы» также грозились демонтировать бил-борды, если областная власть не демонтирует их до 25 сентября самостоятельно.

«По состоянию на 27 сентября ответа от председателя Черновицкой областной государственной администрации не получено, бил-борды вдоль дорог остаются, никакой реакции ответственных должностных лиц на наше обращение нет», - отмечают местные «свободовцы», возлагая свои надежды на суд.

Они считают, что бездеятельность должностных лиц «носит дискриминационный характер в отношении граждан Украины, которые не признают своей церковью УПЦ Московского патриархата, прямо нарушает нормы Конституции и Закона, которые декларируют отсутствие в государстве преимуществ какой-либо церкви в Украине перед другими, унижает честь, достоинство и национальное самоуважение людей, не желающих иметь никакого отношения к УПЦ МП, а также недвусмысленно способствуют разжиганию межрелигиозной вражды и ненависти между жителями Буковины, а также обижают чувства граждан, которые не являются вверующими УПЦ МП».