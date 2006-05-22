13-00 - В УНИАН Международная Амнистия презентует ежегодный доклад о состоянии с правами человека в мире. Доклад Международной Амнистии 2006 касается 150 стран, рассматривает проблемы прав человека, которыми занималась организация на протяжении 2005 года и отображает деятельность по продвижению прав человека и кампании по преодолению различных нарушений прав человека. На пресс-конференции Международная Амнистия будет говорить о старых и новых проблемах с правами человека в Украине, в контексте общеевропейских проблем. В пресс-конференции примут участие председатель Международной Амнистии в Украине Наталия Дульнева и эксперты из партнерских организаций (ул. Крещатик, 4, конференц-зал)