В резиденции Президента РФ начались переговоры Януковича и Медведева

Президенты встретились на крыльце

В резиденции Президента Российской Федерации начались переговоры Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Украины. Д.МЕДВЕДЕВ встретил В.ЯНУКОВИЧА на крыльце. Переговоры глав Украины и Российской Федерации проходят в Каминном зале.

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