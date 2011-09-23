Азаров: денег, которые хотят льготники, хватило бы всем пенсионерам

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает несправедливым то, что одним льготникам по решению суда выдают сотни тысяч гривен, а другие получают только пенсию.

Такое мнение он высказал на своей страничке в Facebook, отвечая на вопрос о планах правительства по отмене льгот.

«Прежде всего, хочу пояснить ситуацию. Никто никаких льгот не отменял и не предлагает отменять», - написал премьер-министр о правительственном проекте Закона Украины "О гарантиях государства по выполнению судебных решений" (№ 9127).

По его словам, речь шла о том, чтобы упорядочить выплату по решению судов. «Представьте себе ситуацию, когда суд принимает решение выплатить гражданину 800 тыс. грн. единоразово за якобы недополученную льготу. Вы считаете такое решение нормальным или правильным? Скажем, ветеран-чернобылец имеет месячную пенсию 1 тыс. 600 грн., а рядом - человек, который получил по решению суда 800 тыс. Вот таких решений по стране состоялось уже на 10 млрд. грн.», - отметил М.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что этой суммы хватило бы, чтобы всем пенсионерам увеличить пенсии в расчете на год приблизительно на 664 грн. «Так, прежде всего, стоит вопрос о справедливости. Не должно быть привилегированных получателей больших выплат, и мы стоим за то, чтобы навести порядок в этом деле. Ведь 10 млрд. незапланированных выплат - это означает не провести запланированные выплаты, социальные, например, построить больницы, отремонтировать школы, т.е. оставить без работы наших людей. Можем ли мы мириться с такой несправедливостью?», - отметил премьер-министр.

По его словам, все очень хорошо знают, что законы, которые принимает наша Верховная Рада, не являются доскональными, иногда противоречат друг другу, и самое главное, что большинство из них не обеспечены реальной финансовой базой. «Эти законы ставят и людей, и правительство в очень сложную ситуацию. Именно поэтому необходимо установить справедливость и установить единый порядок выполнения всех законов, чтобы не было таких ситуаций, при которых инвалид первой группы Великой Отечественной войны получает пенсию в 3 раза ниже, чем пенсионер, который относится или является ребенком войны», - убежден Н.АЗАРОВ.

«У нас есть такой Закон "О льготах для детей войны». Есть также закон о социальном обеспечении ветеранов ВОВ, и при всем уважении к детям войны мы должны обеспечить справедливость по отношению к ветеранам ВОВ. Поэтому вопрос, который вы задали мне, очень сложный. Многие пытаются спекулировать на нем, но суть этого вопроса в том, что я пытался вам рассказать. Прежде всего, это обеспечение справедливого подхода», - отметил он.