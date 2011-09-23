Венецианская комиссия против смешанных выборов в Украине

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) выступает против восстановления в Украине смешанной системы выборов в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции секретарь Венецианской комиссии Томас МАРКЕРТ по результатам визита в Украину.

Он отметил, что Комиссия надеется на то, что ее рекомендации будут приняты во внимание в законопроекте о выборах народных депутатов Украины, который будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Т.МАРКЕРТ также отметил, что во время пребывания в Украине его больше всего поразило отсутствие согласия между парламентским большинством и оппозицией относительно системы выборов народных депутатов.

По словам секретаря Венецианской комиссии, законопроект, с которым они были ознакомлены, полностью меняет избирательную систему в Украине и, в частности, возвращает ее к смешанной. Но по пропорциональной системе, которая является составляющей такой смешанной системы, депутаты, которые избираются в округах, полностью оторваны от народа.

В то же время Т.МАРКЕРТ отметил, что ни Венецианская комиссия, ни Парламентская ассамблея Совета Европы не рекомендовали Украине возвращаться к смешанной системе.

В то же время Венецианская комиссия рекомендовала Украине ввести открытые списки и сделать избирательную систему более «регионализованной».

«Решение перейти к другой избирательной системе в Украине было принято одной стороной, а именно – правящей партией, и все оппозиционные силы настроены против перехода к новой системе», - подчеркнул Т.МАРКЕРТ.

Также он отметил, что Венецианская комиссия ожидает, что органы власти Украины дождутся официального отчета Комиссии по итогам визита в Украину, который будет обнародован 14 октября.

«Если выборы будут демократическими, не так уж и важно, будут ли приняты наши рекомендации. Если будут проблемы в связи с тем, что наши рекомендации не приняты во внимание, то, я думаю, что это может привести к проблемам для Украины», - отметил секретарь Венецианской комиссии.