Терехин рассказал, как нардепы сегодня покупали валюту

Оппозиция будет требовать отмены постановления Нацбанка о необходимости предъявления документов при обмене валют.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге народный депутат Украины Сергей ТЕРЕХИН (фракция "БЮТ-Батьківщина ").

Он отметил: «Мы категорически против такого метода сбора информации, которая является конфиденциальной, и будем требовать от НБУ отмены данного постановления до создания автономной закрытой системы сбора и накопления данных о гражданах».

С.ТЕРЕХИН сообщил, что группа народных депутатов от фракции "БЮТ-Батьківщина" сегодня посетили некоторыме банки, расположенные возле Верховной Рады, и попыталсь купить или сдать валюту.

«Вопреки постановлению НБУ, у них (у народных депутатов – УНИАН) не приняли никаких удостоверений, в том числе депутатские, водительские права, мотивируя это тем, что необходимо приносить паспорт и делать ксерокопию этого паспорта», - сказал С.ТЕРЕХИН.

Он отметил, что сбор ксерокопий паспорт может привести к тому, что данные людей «могут быть использованы для криминальных целей, поскольку информация незащищенная».

Он также подчеркнул, что это может привести и к тому, что будут проводиться «политические репрессии, поскольку этот массив данных граждан будет непонятно кому принадлежать».

Депутат отметил, что без создания автономной закрытой системы данных о гражданах такое постановление НБУ не должно действовать.