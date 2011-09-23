Умер Владимир Полохало

Сегодня скончался народный депутат фракции "БЮТ-Батьківщина" Владимир Полохало.

Об этом УНИАН сообщил источник в Верховной Раде.

По словам собеседника агентства, В.Полохало не смог выздороветь после перенесенного им ранее инсульта.

В то же время, собеседник агентства не исключил, что причиной смерти «стала более серьезная болезнь», однако какая именно, не уточнил.

Сейчас во фракции "БЮТ-Батьківщина" отказываются от любых официальных комментариев по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, В.Полохало прошел в парламент по спискам фракции "БЮТ-Батьківщина" в 2007 году.

В последнее время он занимал должность председателя Комитета ВР по вопросам образования и науки.

Справка УНИАН. В.Полохало родился в Киеве. В 1972 году окончил Киевский государственный университет им. Т.Шевченко. Кандидат исторических наук.

В конце 90-х годов учредил и редактировал украинский политологический журнал "Політична думка".

По настоящее время - руководитель интернет-проекта "Політична думка". В.Полохало в 1998-1999 гг. работал руководителем управления внутренней политики Администрации Президента Украины, а в 1999-2006 гг. - ведущим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины.

На парламентских выборах в 2007 году В.Полохало баллотировался за № 50 по избирательному списку Блока Юлии Тимошенко.