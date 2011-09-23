Дейч: Джарты не обсуждал с Януковичем кандидатуру своего приемника

Председатель Совета министров Крыма Василий Джарты не обсуждал с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ кандидатуру своего приемника.

Об этом в комментарии УНИАН сказал народный депутат Украины, глава специальной временной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам Автономной Республики Крым Борис ДЕЙЧ.

Он опроверг информацию ряда СМИ о том, что председатель Совмина Крыма В.Джарты обсуждал с Президентом Украины кандидатуру своего приемника.

Б.ДЕЙЧ отметил, что данные сведения являются «выдумкой и мистификацией, которая не имеет какого-либо отношения к реальности». «Василий Георгиевич (В.Джарты – УНИАН) не мог обсуждать с Президентом этот вопрос, поскольку до последнего не терял надежду, боролся с недугом и надеялся в кротчайшие сроки вернуться к работе», – сообщил народный депутат.

При этом Б.ДЕЙЧ отметил, что с кандидатурой на пост главы правительства автономии В.ЯНУКОВИЧ определится самостоятельно. «Виктор Федорович принимает самостоятельные решения, и назначение нового премьер-министра Крыма состоится в свое время и согласно закону», – отметил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, В.Джарты умер 17 августа 2011 года в результате тяжелой болезни. Он возглавлял Совет министров Крыма с марта 2010 по август 2011 года.