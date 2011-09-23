У Шевченковского суда могут быть проблемы из-за умершей в СИЗО женщины?

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА открыла производство о нарушении права на жизнь умершей заключенной Лукьяновского СИЗО 28-летней Александры Робейко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Как напоминает пресс-служба, 15 сентября во время проверки Уполномоченным по правам человека состояния соблюдения прав заключенных Лукьяновского СИЗО был выявлен факт грубого нарушения права на жизнь 28-летней А.Робейко, с детства – круглой сироты.

«Женщина на протяжении полутора года находилась под стражей в следственном изоляторе, из них восемь последних месяцев – в медицинской его части, из-за заболевания туберкулезом и СПИД», - сообщили в пресс-службе.

По их данным, ходатайство руководства Лукьяновского СИЗО в Шевченковский районный суд города Киева об освобождении тяжело больной А.Робейко осталось без реагирования. После вынесения приговора женщина была доставлена в больницу, где она через три дня умерла.

С целью выяснения всех обстоятельств, приведших к смерти А.Робейко, Уполномоченным по правам человека Н.КАРПАЧЕВОЙ открыто производство о нарушении права на жизнь заключенной следственного изолятора.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сообщила о факте смерти в Лукьяновскому СИЗО в результате неоказания медицинской помощи 28-летней заключенной А.Робейко.

Этот факт омбудсмен Украины Н.КАРПАЧЕВА привела в качестве примера во время обсуждения с Комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом ХАММАРБЕРГОМ темы о применении ареста до приговора суда.

Отказ правоохранителей и судей в освобождении из-под стражи тяжелобольных заключенных и невыдача им разрешения на лечение в учреждениях Министерства здравоохранения Украины иногда приводит к смертельным последствиям, как это произошло несколько дней назад с 28-летней заключенной Лукьяновского СИЗО Александрой Робейко", - цитирует пресс-служба Уполномоченного ВР слова Н.КАРПАЧЕВОЙ.

В тот же день представитель пресс-службы Государственной пенитенциарной службы (ДПС) Украины Игорь АНДРУШКО сообщил УНИАН, что заключенная Лукьяновского СИЗО А.Робейко умерла в Киевской городской клинической больнице №9. "А.Робейко 12 сентября была доставлена каретой скорой помощи в Киевскую городскую больницу № 9, а 15 сентября была констатирована ее смерть", - сказал И.АНДРУШКО.

По его словам, заключенная поступила в больницу с диагнозом хроническая полинаркомания, гепатит, двусторонний туберкулез, ВИЧ-инфекция.