В ПР увидели, что Украина становится субъектом международной политики

Встречи, которые Виктор Янукович провел в течение своего визита в США 19-22 сентября, говорят о том, что Украина интересна всему миру, и в этом большая заслуга ее Президента - в этом убежден народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык.

«Визит Виктора Януковича, по признанию ведущих экспертов, является успешным. Само выступление на пленарном заседании 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также выступления на двух специализированных заседаниях Генассамблеи высокого уровня - по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними и по вопросам ядерной безопасности и защищенности, встречи с главами государств являются знаковыми для нашего государства », - цитирует слова Владимира Олийныка пресс-служба Партии регионов.

По его словам, заслуживают внимания предложения к лидерам государств относительно безъядерного статуса, которые высказал Президент Украины во время доклада на специализированном заседании Генассамблеи высокого уровня по вопросам ядерной безопасности и защищенности. «Потому что сейчас большинство стран хочет иметь свое ядерное оружие, а наша страна демонстрирует всему миру, что она миролюбивое государство, и ядерное оружие не решает проблемы мира», - отметил парламентарий.

«Во время визита Президента у него были очень насыщенные встречи. Состоялась встреча с президентом США Бараком Обамой, где обсуждались вопросы подготовки к саммиту по ядерной безопасности, который состоится в марте 2012 года в Сеуле. Украина не просто заявляет о своих намерениях, а реально готова отказываться от высокообогащенного урана, чтобы доказать, что она имеет миролюбивый характер и готова к сотрудничеству в рамках международной безопасности », - сообщил Владимир Олийнык.

Он также добавил, что в ходе визита Виктор Янукович провел встречу и с Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, в ходе которой обсуждались вопросы международной безопасности и сотрудничества в рамках Украина - НАТО.

«На мой взгляд, очень важной была встреча Главы государства с исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом. Потому что Украина является привлекательной для инвесторов. Бесспорно, мы должны поддерживать сотрудничество с такими мощными организациями, потому что они играют решающую роль в рекомендациях по развитию бизнеса в нашей стране. И поэтому мы должны быть партнерами », - подчеркнул политик.

Владимир Олийнык напомнил, что в рамках визита в США также состоялись встречи Виктора Януковича с премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где обсуждался вопрос визита в Турцию и состояние двусторонних отношений, президентом Бразилии Дилмой Руссефф, государственным секретарем США Хиллари Клинтон. «Глава Украинского государства также встретился с председателем Национального переходного совета Ливии Мустафой Абдель Джалилем, которому выразил поддержку народу Ливии и предложил стране гуманитарную помощь. Президент Украины, кроме того, пообщался с президентом Республики Сербия Борисом Тадичем, с президентом Кыргызской Республики Розой Отунбаевой, с федеральным президентом Австрийской Республики Хайнцем Фишером, президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте, президентом Венгерской Республики Палом Шмиттом, президентом Чешской Республики Вацлавом Клаусом », - добавил он.

«Такое количество встреч говорит о том, что к Украине проявляют интерес. Она с объекта международной политики превращается в ее субъект. И это уже большая заслуга нашего Президента », - подытожил Владимир Олийнык.