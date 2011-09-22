Жвания нашел, что объединяет украинских и европейских политиков

Форум христианских политиков и Молитвенный завтрак станут доброй традицией и будут происходить в Украине ежегодно, заявил секретарь партии «Христианско-демократический Союз» Давид ЖВАНИЯ во время форума, инициированного ХДС, состоявшемся сегодня в Киеве. Как сообщает пресс-служба парламентария, Д.ЖВАНИЯ отметил, что «это – абсолютно новый формат дискуссии, который создает идеальную площадку для обсуждения актуальных проблем». «Это позволяет найти баланс между обществом, религией и политикумом», - сказал он.

В свою очередь, представитель молитвенной группы в Бундестаге Тило ШТАЙНБРИНК пригласил украинских христианских демократов на очередное Европейское берлинское собрание. Это, по данным пресс-службы политика, ежегодный Молитвенный завтрак, который организует ХДС Германии в Бундестаге. Обычно это мероприятие открывает лидер немецкого ХДС канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Также на нынешнем форуме, который был посвящен христианским ценностям в глобализованном мире, речь шла о необходимости разработки общих всеевропейских инициатив и проектов, направленных на защиту прав детей, в частности с особыми потребностями.